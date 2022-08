Energiekrise: Kommt zum Gas-Notstand jetzt auch eine Ölknappheit?

Die globale Energiekrise ist noch lange nicht vorüber. Besonders Europa befindet sich zunehmend im Panik-Modus. Der Grund dafür sind die Russland-Sanktionen, die vom Westen wegen des Ukraine-Krieges verhängt wurden. Allerdings führen jene nun viel mehr zu einem rapiden Gas-Defizit in Europa und kaum zu einer Krise in Russland, das seine Rohstoffe einfach an andere verkauft. Und das ist noch nicht alles, denn auch die Rohöl-Versorgung ist zunehmend gefährdet. Weltweit könnte es zu einer Konvergenz der Katastrophen kommen, wenn jetzt Gas, Öl und Strom gleichzeitig ausgehen. AUF1

