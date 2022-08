Energiekrise: Die wirklichen Hintergründe und Ursachen der Gaspreis-Explosion

Die Energiekrise verschärft sich weiter. Nach einem Rekordhoch im März fielen die Gaspreise wieder. Doch jetzt steigen sie erneut enorm steil an. Gleichzeitig sind aber auch die Gasspeicher in Deutschland und Österreich mittlerweile überdurchschnittlich gut gefüllt. Das politisch umkämpfte Gas ist also da und trotzdem ist es beinahe unerschwinglich – und wird bald wahrscheinlich noch teurer. Was steckt also wirklich hinter dieser irren Preistreiberei? Wieso wollen die Mächtigen, dass Gas unbezahlbar wird?

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung