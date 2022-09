Energie-Krise: Immer mehr ukrainische Flüchtlinge werden vor die Tür gesetzt

Überall in Europa ächzen Privathaushalte unter der Last explodierender Energiepreise, die um ein Vielfaches gestiegen sind. Hinzu kommt die Geißel allgemeiner Inflation. Das bedeutet, dass all jene, die ukrainische Kriegsflüchtlinge beherbergen, es finanziell immer schwerer haben, sie durchzubringen. Vor allem in den ärmeren EU-Ländern Osteuropas brennt der Hut. So werden dort immer mehr Ukrainer vor die Tür gesetzt. Auch die einzelnen Staaten fahren ihre Hilfsprogramme zurück.

Vielen von ihnen bleibt zumeist nichts anderes übrig, als in die kriegsversehrte Ukraine zurückzukehren.

Politikstube: Ob tatsächlich viele Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren, das sei mal dahingestellt, eine Option wäre die Weiterreise nach Westeuropa, insbesondere nach Deutschland.

