Energie-Experte warnt: Europa wird den nächsten Winter nicht überstehen!

Die sprichwörtliche Frage, wer am „längeren Hebel“ sitzt, war noch nie so brisant und aktuell wie jetzt. Denn im Ukraine-Krieg und im Zuge der Russland-Sanktionen sitzt eindeutig Wladimir Putin am längeren „Energie-Hebel“. Sein Land wird die Energiekrise gemütlich überstehen. Europa nicht einmal den nächsten Winter. Schon gar nicht Deutschland, das mit der sogenannten „Energiewende“ seine eigene Energieinfrastruktur noch zusätzlich selbst demontiert. Das sagt jedenfalls der Energiemarkt-Experte Anas Alhajji.

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung