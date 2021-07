Wir leben in einem Land, in dem die Behörden mit Lautsprechern an Maskenpflicht und Corona-Abstand erinnern. Doch kein Polizeiauto ist durch Schuld gefahren und hat die Bevölkerung vor der größten Flutkatastrophe seit 1000 Jahren gewarnt, sagt Claus Strunz bei BILD Live.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung