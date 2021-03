Endlich wieder eine Erfolgsgeschichte: Der Vorzeige-Flüchtling aus Afrika – ein „Kind von Mutti Merkel“

Endlich wieder ein Positiv-Beispiel für gelungene Integration ausgegraben, aus der Geschichten-Kiste wurde diesmal ein Vorzeige-Flüchtling von der Elfenbeinküste gezogen, der 2016 als 15-Jähriger MUFL in Deutschland ankam, dank des Strohhalmes „Härtefall-Regelung“ vorerst bis November 2021 bleiben darf und vermutlich kaum abgeschoben wird.

Mouctar Diallo, so heißt der Hoffnungsträger für die Rentenkasse und für die drohende in Inzucht degenerierenden Generationen, habe sich fabelhaft integriert, lernte deutsch und liege dem deutschen Staat nicht auf der Tasche. Einige Jahre hat der MUFL schon den Steuerzahlern eine Menge Geld gekostet, die Versorgung als Minderjähriger, die Schule etc., bis zu seinem Ausbildungsbeginn vor sechs Monaten und seinem Lehrlingsgehalt von 779 Euro brutto.

Während sich die meisten „Flüchtlinge“ nicht integrieren lassen (wollen) oder nicht integriert werden können, scheint Diallo als Moslem als lobhudelnde Ausnahme zu dienen: er trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen und läuft nicht mit dem Messer in der Öffentlichkeit rum. Das bedarf einer besonderen Anerkennung und eines besonderen Lobes, allerdings ein Einzelfall, wenn man sich die Verhaltensweise vieler junger Männer aus fremden Kulturen in der Öffentlichkeit betrachtet und die Straftaten wie Körperverletzungen begehen.

Diallo spricht natürlich auch über den Rassismus, von böse Blicke und Worte, und hat registriert, dass er nicht von allen willkommen geheißen wird, nun gut, wenn Millionen Europäer in das Land Elfenbeinküste eingedrungen wären und sich alimentieren lassen würden, da wären zumindest merkwürdige Blicke garantiert, und wenn dann ein Teil der Eindringlinge ihre kriminelle Energie noch ausleben würde, dann bleibt es wohl nicht bei Blicke.

Die ganze medialaufbereitete Geschichte des Exemplars gelungene Integration kann auf Focus Online (Artikel im Archiv) nachgelesen werden.

