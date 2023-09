Endlich Europameister – bei Kindern, die die Schule nicht schaffen

Grünrot will unsere Kinder auf links drehen: Transgender, Aufklärung über „freie Sexualität“, die drohende Klima-Apokalypse und korrektes Gendern sind die wichtigsten pädagogischen Anliegen der selbsternannten Weltverbesserer. Das Ergebnis könnte ernüchternder kaum sein: Deutschland ist nicht nur mit Blick auf die Bildung abgehängt worden, sondern findet sich auch in Sachen Lebenszufriedenheit auf den hintersten Plätzen.

Der emeritierte Soziologie-Professor Hans Bertram hat für den jüngsten Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen mit dem Titel „Ein Versprechen an die Jugend“ die Lage der Heranwachsenden in Deutschland unter die Lupe genommen. Die erschreckende Erkenntnis: In punkto Lebenszufriedenheit liegen 15- bis 19-Jährige deutsche Jugendliche im europäischen Vergleich hinter Bulgarien auf dem vorletzten Platz. Weiterlesen auf reitschuster.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung