Ende des Smartphones? Nokia-Boss: Geräte der Zukunft „direkt in Körper einbauen“

Nachdem Nokia sich Ende der 1990er-Jahre an die Weltspitze des Handy-Marktes gesetzt hatte und mehr als ein Jahrzehnt lang dort verharren konnte, verschlief das Unternehmen den Trend zum Smartphone und stand in den 2010er-Jahren bald im Schatten von Apple oder Samsung. Nun will der aus Finnland stammende Konzern den Sprung zurück an die Weltspitze schaffen – und CEO Pekka Lundmark hat dafür auch schon bahnbrechende Ideen.

Wie „futurezone“ berichtet, kündigte Lundmark auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos an, dass das heute dominante Smartphone mit dem Ausbau des künftigen Mobilfunkstandards 6G bald seine Bedeutung als Schnittstelle verlieren werde.

„Das Smartphone, wie wir es heute kennen, wird nicht mehr die häufigste Schnittstelle sein“, wird Lundmark zitiert. Künftige Geräte werden stattdessen „direkt in unseren Körper eingebaut“ sein.

