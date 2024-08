Empörung über antideutsche und Anti-AfD-Werbung von Die Partei

Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Rund zwei Wochen vor der Wahl wollte der sächsische Landesverband der Satirepartei Die Partei einen Radio-Wahlwerbespot im MDR ausstrahlen lassen, in dem offen Gewaltfantasien gegen AfD-Wähler geäußert werden. Weil der MDR den Spot aber nicht senden wollte, veröffentlichte Die Partei ihn kurzerhand auf X und erklärte: „Der MDR will diesen Wahlwerbespot nicht senden. Die Funkanstalt fürchtet, dass sonst am 2.9. alle AfDer erschossen werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, drum ziehen wir vor Gericht. Feuer frei!“ Weiterlesen auf freilich-magazin.com

