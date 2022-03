EMA warnt vor neuer gefährlicher Nebenwirkung bei mRNA-Vakzin

Der Sicherheitsausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) warnt vor weiteren Komplikationen durch die Covid-Vakzine von Moderna und Johnson & Johnson.

In einem Meeting des Pharmakovigilanz-Komitees am 11. März wurden neue Empfehlungen beschlossen, welche möglichen Nebenwirkungen den Produktinformationen der Vakzine hinzugefügt werden sollten. So wird nunmehr anerkannt, dass Spikevax, der mRNA-Impfstoff von Moderna, ein Ausbrechen des sogenannten Kapillarlecksyndroms (capillary leak syndrome, CLS) bewirken kann. Die Krankheit wird wie folgt beschrieben:

