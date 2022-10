EMA gibt grünes Licht für Impfung von Babys

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) empfiehlt jetzt auch ganz offiziell die Impfung von Babys ab sechs Monaten mit den mRNA-Produkten von Biontech/Pfizer (Comirnaty) und Moderna (Spikevax). Diese erwartbare Entscheidung gab die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Mittwoch in Amsterdam bekannt. Die Freigabe der Marktzulassung durch die Europäische Kommission gilt damit nur noch als Formsache und dürfte bereits in den nächsten Tagen erfolgen. Bemerkenswert: Der CHMP bemüht sich in seiner Pressemitteilung nicht einmal mehr, den Anschein zu erwecken, dass die vorliegende Empfehlung auf evidenzbasierten Fakten beruhen könnte. Stattdessen werden die alten Narrative bedient, die nach knapp zwei Jahren der massenhaften Impfung längst überholt und zumindest in Teilen widerlegt sind.

Schon die ersten Sätze des Schreibens müssen aufhorchen lassen. Der CHMP habe empfohlen, die Anwendung der mRNA-Produkte gegen den „ursprünglichen SARS-CoV-2-Stamm“ auf Babys ab sechs Monaten auszudehnen. Im Falle von Comirnaty gilt die Empfehlung für Kinder bis vier Jahren, bei Spikevax für Kinder bis fünf Jahren.

