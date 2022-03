Einzelabschiebung nach Simbabwe kostete fast 200.000 Euro

Im Jahr 2021 gab es 163 Sammelabschiebungen per Flugzeug. 5462 Menschen wurden mithilfe der Bundespolizei so außer Landes gebracht, wie eine Anfrage an die Bundesregierung ergab. In einem besonders kostspieligen Fall saß nur ein einziger Ausreisepflichtiger an Bord.

Die Maschine mit vier Bundespolizisten an Bord startete im August 2021 in Frankfurt am Main. Betroffen war nur eine einzelne ausreisepflichtigen Person, das Flugzeug war eigens für den Mann aus Simbabwe gechartert worden. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion weiter hervorgeht, fielen für die Aktion insgesamt Kosten in Höhe von 198.775 Euro an.

Nach Griechenland, wo die menschenwürdige Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach Einschätzung deutscher Gerichte oft nicht gewährleistet ist, wurde 2021 nur ein Mensch überstellt.

Politikstube: 198.775 Euro dafür, dass ein illegaler Migrant zurück in seine Heimat transportiert wird, das ist eine unfassbare Summe, für die der Steuerzahler aufkommen muss. Wäre kostengünstiger gewesen, wenn man geltende Asylgesetze anwenden würde und die illegale Einreise als das wieder einstuft, was sie ist.

