Einwanderungspropaganda: Würde Deutschland ohne Migranten in einer halben Stunde zusammenbrechen?

Der „Gegen-Rechts“-Journalist Stephan Anpalagan behauptete auf Twitter/X, dass ohne die zahlreichen migrantischen Fach- und Arbeitskräfte Deutschland in „einer halben Stunde zusammenbrechen“ würde. Eine steile These in einem Land, das nach Merkels Grenzöffnung und Millionen von illegalen Immigranten aus afrikanischen und asiatischen Ländern immer noch jede Menge offene Stellen hat.

Anpalagan schreibt auf Twitter/X: „Klar können wir alle Ausländer rauswerfen. Dann muss der deutsche Heinz seine Oma aber selber pflegen, seinen Spargel aus der Erde wühlen und die Schweine selbst schlachten.“ Der aus Sri Lanka stammende Anpalagan tut übrigens solches selber nicht, sondern studierte Verbalwissenschaft und tritt heute als „Gegen-Rechts“-Journalist auf. Aber seine zahlreichen Migranten-Kollegen, halten sie die europäischen Länder wirklich am Laufen? Weiterlesen auf AUF1.info

