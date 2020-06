Einstellig oder zweistellig? Innenministerium nimmt Rückführungen in EU-Mitgliedsländer wieder auf

Die Rückführungen von Migranten in andere EU-Mitgliedsländer wurden durch die Corona-Krise ausgesetzt, aber nun soll die „nationale Kraftanstrengung“ wieder angekurbelt werden, wird natürlich alles zügig, gewaltfrei und ohne langwierige Klagen vor deutschen Gerichten abgehen, und gewiss ohne lautstarken politischen Widerstand aus den Reihen der Zuwanderungsbefürworter.

Die Covid-19-Infizierten oder welche Symptome aufweisen, müssen leider vorerst noch in der Bundesrepublik bleiben und rundumversorgt werden, womöglich so lange, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht und ihre Rückführungen ermöglichen.

[…] Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt. Das bestätigte das Bundesinnenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf Anfrage.

„Mit der Aufhebung der Einschränkungen beim grenzüberschreitenden Verkehr sowie der Aufhebung der Reisewarnung für die EU ist auch der Überstellungsverkehr wieder aufzunehmen“, heißt es in einem Konzept des Bundesinnenministeriums.

Wer Symptome einer durch das Coronavirus ausgelösten Covid-19-Erkrankung zeigt oder nachweislich erkrankt ist, soll bis zur Genesung bleiben dürfen. […] Quelle: Welt.de