„Einschüchterungskulisse“ vor dem Wohnhaus: Antifa bedroht Familie von AfD-Abgeordnetem

Vor dem Wohnhaus des AfD-Landtagsabgeordneten Peer Lilienthal im Landkreis Uelzen in Niedersachen ist es zu einem Zwischenfall mit mutmaßlichen Linksextremisten gekommen. Etwa 20 bis 30 Personen, viele mit Masken, wurden in der Gegend mit einem Reisebus gesehen. Sie sollen Flugblätter in die umliegenden Briefkästen geworfen haben, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung wurde eingeleitet. Die Familie war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause. Weiterlesen auf Apollo News.net

