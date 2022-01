Einkesselung, Verfahren, Platzverweis wegen eines Spaziergangs

Gestern, am Montag nach Neujahr 2022, will ich zum ersten Mal einen der Spaziergänge anschauen, die wegen der Demo-Verbote zu Tausenden in ganz Deutschland stattfinden. Aus der Zeitung weiß ich, dass die Polizei eine Allgemeinverfügung zu FFP2-Masken erlassen hat, um härter gegen Spaziergänger vorgehen zu können. Medizinische Scheinargumente werden neuerdings nicht mehr vorgeschoben, somit stecke ich eine Maske ein. Am Neuen Rathaus, dem angegebenen Treffpunkt, sehe ich jedoch nur ein riesiges Polizeiaufgebot. Ich schlendere allein zum Landtag, wo gerade eine größere Menschengruppe gekesselt und zur Benennung eines Versammlungsleiters aufgefordert wird. Davon halte ich mich fern und gehe weiter zum Kröpcke, Hannovers zentralem Platz, wo an diesem warmen Januarabend, der ersten Einkaufsmöglichkeit nach dem verlängerten Wochenende, mehrere hundert Menschen anzutreffen sind, die meisten auf dem Weg von oder zu den Geschäften.

Nach möglichen Spaziergängern Ausschau haltend, stoppe ich kurz, und eine neben mir stehende Dame sagt unvermittelt, sie sei wegen Lockdown und Masken schon ewig nicht mehr in der Innenstadt gewesen.

