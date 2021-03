Eingeflogen ins Sozialparadies: Weitere 147 Migranten aus Griechenland angekommen

In der ersten Märzwoche kamen 197 Migranten am Flughafen Hannover an. Nun sind am Mittwochnachmittag weitere 73 Kinderlein mit 74 Erwachsenen eingetroffen, insgesamt 147 „Schutzberechtigte“ die zusätzlich und im Schnitt langfristig alimentiert werden müssen. Die Aufnahme von angeblichen „Schutzsuchenden“ aus Griechenland wird als humanitäre Hilfe verpackt, bekommt aber einen bitteren Beigeschmack angesichts eines stetig wachsenden Heeres von Obdachlosen, Kinder- und Altersarmut sowie einer steigenden Zahl von Arbeitslosen.

Nun sind sie halt da, weitere 147 Migranten und „Schutzberechtigte“, diese mageren Angaben sollten für die Bürger bzw. Steuerzahler vollkommen ausreichen, weitere Mitteilungen könnten nur zur Beunruhigung und zum Nachdenken führen.

bmi.bund.de:

Am Mittwochnachmittag sind weitere 147 Migranten am Flughafen Hannover eingetroffen. Hierbei handelt es sich um 34 Familien mit 74 Erwachsenen und 73 Minderjährigen. Alle Personen sind aus der Gruppe, deren Schutzberechtigung bereits von den zuständigen griechischen Behörden festgestellt wurde.

Die Familien werden von den Bundesländern Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein aufgenommen.

Seit April 2020 hat Deutschland damit insgesamt 2.380 Personen aus Griechenland aufgenommen.

