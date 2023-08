Einfallstor Italien: Flüchtlingszahlen höher als im Krisenjahr 2015

Im italienischen Palermo wurde vorvergangene Woche eine 19-jährige Frau von insgesamt sieben Männern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren brutal vergewaltigt. Einmal mehr schweigen sich die linksgrünen Medien über die migrantische Täterherkunft aus.

Vielleicht sollte man es in dem Land mit der Stiefelform einfach mal mit geschlossenen Grenzen versuchen: Denn Fakt bleibt weiterhin, dass Italien derzeit so viele Flüchtlingsströme wie noch nie zuvor gleichzeitig zu bewältigen hat. Die Kapazitäten sind, wie in Deutschland längst erschöpft; das Krisenjahr 2015 wird inzwischen übertroffen. Weiterlesen auf Ansage.org

