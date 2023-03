Einfallstor Baden-Württemberg: Über 10.000 Illegale allein im Jahr 2022

Bereits jetzt schon hat allein das Land Baden-Württemberg mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen als ganz Frankreich. Dennoch scheint es der grüngeleiteten Stuttgarter Landesregierung gar nicht schnell genug gehen zu können, sowohl das eigene Bundesland als auch die gesamte Republik in seiner Bevölkerungskonstellation komplett umzubauen. Wie Anfang des Monats von der Bundespolizei in Stuttgart vermeldet wurde, ist auch die Zahl der illegalen Grenzübertritte in “The Länd” (beziehungsweise neuerdings “Cleverländ”) dramatisch angestiegen: Wurden 2021 noch 2.511 unbefugte Einreisen alleine von der Schweiz nach Baden-Württemberg registriert, so waren es 2022 schon 10.472 illegale Zuwanderer, welche die offenen Grenzen oder zu laschen Kontrollen für sich nutzten.

Ein Trend, der sich unversehens weiter fortsetzt: Alleine im Januar wurden 1.410 unerlaubte Einreisen festgestellt, 1.065 wurde der Grenzübertritt verweigert und das auch oft nur, weil die lokale Polizei sie daran hinderte und nicht die Bundespolizei, die nach dem Willen der deutschen Bundesregierung erst dann tätig werden darf, wenn die künftigen Bereicherungssubjekte bereits auf deutschem Boden sind. Wie immer ist zu befürchten, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt.

