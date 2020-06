Einer Bürgerin reicht es: „Ich fasse mal zusammen“

Singen draußen nicht erlaubt, küssen in der Öffentlichkeit soll verboten werden, Fleisch soll reduziert werden, Schweinefleisch soll schlecht geredet werden, Fleischindustrien werden vernichtet, Halal schlachten ist angesagt. Alkohol soll evtl in der Öffentlichkeit verboten werden, wir tragen auf unabsehbare Zeit Gesichtslappen, Fahrradfahrende Frauen sind nicht gern gesehen, weil zu aufreizend, da kann man für nix garantieren. Alles muss rassismusfrei sein, unsere Denkmäler, die ein Stück Geschichte erzählen, werden zerstört und wenn kleine Kinder gef…. werden oder getötet, ist das anscheinend auch nicht so tragisch. Unsere Rechte werden eingeschränkt, es folgt die totale Überwachung und man greift gezielt unsere Gesundheit an und toleriert auch dabei den Tod. Man überlegt, uns Zwangsimpfungen aufzuerlegen usw.. Alte Menschen werden behandelt wie Dreck, am Ende landen sie bei der Tafel. Für Gäste gibt es reichlich Geld-Geschenke. Wir sollen arbeiten bis zum Ende. Außerdem findet am laufenden Band Manipulation statt. Damit das alles durchsetzbar bleibt, überlegt man, demnächst beeinflussbare Kinder wählen zu lassen. Unsere Diesel wurden schlecht gemacht. Täglich neue Lügen und Verarschungen.

Hab ich was vergessen?🤔 Ach ja, unsere Feste werden unter Vorwand abgesagt, evtl festbedingte Ferien verändert, in den Schulen werden neue Sprachen unterrichtet, man überlegt Jungen und Mädchen getrennt zu unterrichten. Man muss Angst haben, abends oder nachts alleine durch die Stadt zu gehen und unsere Regierung schützt uns nicht. Deutsche Politiker werden von Türken/Kurden aus dem Sitzungssaal geworfen, weil ihnen die Wahrheit nicht in den Kram passt! Ist das noch Deutschland??? Über uns lacht die ganze Welt. Was muss denn noch passieren, damit wir uns endlich wehren? Das gibt es doch nicht.!!! Unsere Industrien/Wirtschaft wurde an die Wand gefahren. Investiert wird nicht bei uns. Im Gegenteil, Steuern für jeden Mist und sehr hoch. Und es gibt immer noch Menschen, die das alles gut finden. Das ist ein scheiß Spiel, da spiel ich nicht mehr mit.“ Quelle: Netzfund