Eine Woche nach Impfung – USA: Krankenpfleger positiv auf SARS-CoV-2 getestet

Eine Woche nach der Impfung mit dem BioNTech/Pfizer-Vakzin wurde ein 45-jähriger Krankenpfleger aus dem US-Staat Kalifornien positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Der Krankenppfleger habe am ersten Tag nach der Impfung lediglich Schmerzen im Oberarm und keine weiteren Nebenwirkungen gehabt. Wie Reuters berichtet, fühlte er sich sechs Tage später an Heiligabend krank. Der Betroffene entwickelte klassische Corona-Symptome wie Schüttelfrost, Muskelschmerzen und Müdigkeit. Er hatte zuvor in der COVID-19-Abteilung des Krankenhauses gearbeitet. Der Mann ließ sich nach Weihnachten auf SARS-CoV-2 testen und bekam ein positives Ergebnis.

Christian Ramers, Spezialist für Infektionskrankheiten an der Klinik Family Health Centers in San Diego, Kalifornien, sagte, dass dieses Szenario nicht unerwartet kommt: „Wir wissen aus den klinischen Impfstoffstudien, dass es ungefähr zehn bis 14 Tage dauert, bis man beginnt, eine Immunreaktion zu entwickeln.“ Er fügte hinzu: „Wir glauben, dass die erste Dosis ungefähr 50 Prozent Impfschutz bietet. Man benötigt die zweite Dosis, um einen Impfschutz von bis zu 95 Prozent zu erreichen.“ Der Experte schließt auch nicht aus, dass der Betroffene vor Erhalt des Impfstoffs bereits infiziert gewesen sein könnte, da die Inkubationszeit bis zu zwei Wochen betragen kann. Quelle: RT Deutsch