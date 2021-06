EINE MILLION IN BEWEGUNG: Starke Bilder der Massendemo in London

29.05.2021: Das waren also laut T-Online „einige hundert“ Demonstranten. Jedenfalls kommen diese Bilder nicht in ARD und ZDF und erreichen somit nicht das „Tal der Toten Augen“, also die Insassen Mainstream-Filterblase von Antifa bis CSU.

Hingewiesen sei auf:

◼️ 01.38 Der ältere Herr ist Piers Corbyn, der ältere Bruder des Ex-Labour-Chefs Jeremy Corbyn. Er ist Meteorologe und Astrophysiker und widerspricht auch vehement dem „menschengemachten Klimawandel“.

◼️ 03.50 Hier geht es zur BBC-Zentrale. Das ehemals seriöse Rundfunkhaus ist mittlerweile auf das Niveau des WDR herabgesunken. Deshalb: „Schämt euch!“

◼️ 05.15 Aufklärer David Icke (sprich: „Eick“) stößt zur Demonstration.

Auffällig ist zudem die ethnische Zusammensetzung der Demonstration. In London sind Briten ohne Migrationshintergrund mittlerweile in der Minderzahl – auf der Demo dominieren sie jedoch das Bild. Noch ein Grund zum Nachdenken.

