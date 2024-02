Eine erdgeschichtliche Wahrheit: Wir leben in einer extrem CO2-armen Zeit

Während die Klimafanatiker uns weis machen wollen, dass ein steigendes CO2-Level eine Gefahr für das Leben auf der Erde darstellen würde, zeigt die Erdgeschichte ein ganz anderes Bild. Wir leben eigentlich in extrem CO2-armen Zeiten, wie aus Forschungsdaten hervorgeht.

In früheren Zeiten, also etwa zur Zeit der Entstehung des ersten komplexen Lebens, lag das Kohlendioxid-Niveau deutlich über den heutigen Werten. Studien zufolge befand sich dieses beispielsweise im Kambrium vor etwa 500 Millionen Jahren bei knapp 6.000 Teilen pro Million (ppm). Von da an sank es stetig ab, um sich im (kalten) Perm-Zeitalter auf etwa 800 ppm zu konsolidieren. Weiterlesen auf Report24.news

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung