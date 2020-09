Eine Deutschland-Rede: Larissa Fußer bei Schwarmintelligenz 2020

Zur Stärkung der Demokratie und Freiheit treffen sich am 5. und 6. September 2020 interessierte und engagierte Bürger zu einer großen bürgerlichen Versammlung der „wahren Schwarmintelligenz“ im Kaisersaal Erfurt. Der Veranstalter, der Journalist Klaus Kelle, nennt die alljährlich stattfindende Veranstaltung inzwischen das wichtigste Netzwerktreffen des bürgerlich-konservativen, liberalen und christlichen Milieus in Deutschland. Auch diese fünfte Veranstaltung seit der Gründung 2015 fand regen Zuspruch, allerdings dürfen wegen der geltenden Hygienemaßnahmen nur 300 der über 700 Angemeldeten teilnehmen. Prominente Redner werden Dr. Hans-Georg Maaßen und Bestsellerautor Dr. Markus Krall, und INSA Chef Hermann Binkert sowie Prof. Dr. Andreas Rödder neben Wissenschaftlern und Engagierten der Bürgerlichen Mitte sein. An die Vorträge schließen sich Diskussionsforen an.

