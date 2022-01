Während die Mainstream-Medien in Endlosschleife von einer lauten oder radikalen Minderheit berichten, nehmen die Proteste gegen eine Impfpflicht weltweit Fahrt auf. Doch nachweisliche Lügen und irreführende Berichterstattung können nicht mehr stoppen, was sich unaufhaltsam in den Menschen seinen Weg bahnt.

