Ein Tag der Wahrheit für Pandemiepapst Markus Söder

Der Tag für den Maskenmarkus fing schon schlecht an, erlaubt es sich bereits das ZDF kritisch nachzufragen. Sehr zum Unmut des Coronadespoten muss der sich bei der anschließenden Krankenhauseinweihung auch noch vom Volk anhören, seine Pandemiepanikmache wäre unehrlich. Bei so viel Wahrheit gegen sich, verweist der machtgeile Windbeutel aus Franken dann schnell auf all die Mediziner, die er hinter sich wüsste. Wenn er sich da nicht mal irrt, denn das Mainstreamnarrativ einer tödlichen Pandemie fängt langsam an zu bröckeln.