Ein Pflegeheimleiter packt aus: Geimpfte erkranken genauso!

Der Impfdruck auf das Gesundheitspersonal ist enorm und die Situation kurz vor dem Kippen. Report24 hat mit einem Pflegeheimleiter aus Oberösterreich gesprochen und wollte wissen, wie dramatisch die Lage wirklich ist. Der Name des Heimleiters ist der Redaktion bekannt und wurde zum Schutz seiner Privatsphäre geändert.

Report24: Sie können bestätigen, dass die Menschen, die geimpft sind, trotzdem erkranken?

Hannes M.: Ohne meinen Namen zu nennen? Das ist dezidiert so.

Report24: Wie hoch ist der Anteil der Geimpften im Heim?

Hannes M.: Ca. drei Viertel der Bewohner sind geimpft und zwei Drittel der Mitarbeiter.

Report24: Wie sieht es bei den Erkrankten aus? Hält sich das bei den Geimpften und Ungeimpften in der Waage?

Hannes M.: Zwei Drittel der Erkrankten sind geimpfte, ein Drittel ungeimpft.

Report24: Ansteckend durch die Impfung?

Hannes M.: Nicht durch die Impfung. Sie sind durch die Impfung einfach nicht geschützt und sind im Falle einer Erkrankung eine Woche ansteckend. Da fragt man sich, was die Impfung bringt. Ein Dilemma und es wird noch eine ganz schwierige, heiße Phase. Es wird so definiert, als wäre man ungeimpft in der „schuldigen“ Gruppe. Ein Wahnsinn, was da abgeht. Auch das, was da an Diskriminierung alles läuft.

