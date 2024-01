Ein Herz für frierende Klimakleber – Polizei wärmt Aktivisten der „Letzten Generation“

„Sie sind bereit für den vielseitigsten Winterurlaub, den Sie je erlebt haben? Können es kaum noch erwarten, in die Skischuhe zu hüpfen? Sehen die verschneite Winterlandschaft bereits vor Ihnen? Dann auf nach Ischgl!“ So wirbt das 1600-Seelen-Örtchen in Tirol auf seiner Homepage – und krönt sich gleich selbst zum „Lifestyle-Mekka der Alpen“.

Grund genug für vier Protagonisten der sogenannten „Letzten Generation“, den Ski-Aficionados in die Parade zu fahren. Die Klima-Paniker hatten die glorreiche Idee, mit einer Sitzblockade die Straße zum Ski-Gebiet zu blockieren.

Die zwischenzeitlich angerückte Polizei zeigte sich derweil mitfühlend und versorgte die Protestgruppe mit wärmenden Decken. Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung