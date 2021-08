„Ein gesunder Mensch ist ein Verbrechen“: Tausende gegen Benachteiligung von Ungeimpften in Litauen

Am Dienstag protestierten etwa 4.500 Menschen vor dem Parlament in Vilnius gegen den Plan der Regierung, Einschränkungen für Ungeimpfte einzuführen. Der Vorsitzende der Arbeiterpartei und Mitglied des Europäischen Parlaments aus der Republik Litauen, Viktor Uspaskich, nahm ebenfalls an dem Protest teil.

„Ja, ich unterstütze die Idee, diese Diktatur zu verbieten. Ich fordere, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich frei für eine gesunde Lebensweise zu entscheiden. Heute wird ein gesunder Mensch für uns zu einem Verbrechen. Deshalb bin ich gekommen, um die Menschen zu unterstützen, die nicht ‚auf einer Nadel sitzen‘ wollen, und das ist sehr wichtig“, erklärte Uspaskich.

Ab dem 13. September sollen Ungeimpfte zum Teil vom öffentlichen Leben in Litauen ausgeschlossen werden. Wer demnach nicht im Besitz des „Passes der Möglichkeiten“ ist, darf unter anderem den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie internationale Verkehrsdienste nicht mehr nutzen.

Zudem werden Menschen ohne solch einen Corona-Pass, dem Pendant zum „Grünen Pass“ in Frankreich und Italien, keine Möglichkeit mehr haben, einen Friseur oder ein Schönheitssalon, große Geschäfte, Handels- und Unterhaltungseinrichtungen, Restaurants, Cafés, Bars, Spielsalons, kommerzielle und nicht kommerzielle Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen, Bibliotheken, Messen, Festivals und andere Orte öffentlicher Zusammenkünfte zu besuchen.

Ungeimpfte ist es dann nicht mehr erlaubt, Gesundheitseinrichtungen aufzusuchen – eine Notfallversorgung soll jedoch weiterhin möglich sein. Supermärkte, Apotheken, Optikerläden und Tierarztpraxen dürfen nur besucht werden, wenn sie separate Eingänge haben. Kleinere Reparaturen im Haus eines Ungeimpften sollen Dienstleister nur durchführen, wenn der Kontakt nicht länger als 15 Minuten dauert.

Die Beschränkungen gelten nur für Personen, die nicht im Besitz des „Passes der Möglichkeiten“ sind. In diesem Pass wird registriert, ob jemand vollständig geimpft, von Corona genesen oder einen negativen PCR-Test hat. Der Corona-Pass ist gebührenpflichtig. Kinder unter 16 Jahren sind von den Einschränkungen und Maßnahmen ausgeschlossen sowie die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

