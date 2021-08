Ein Blick auf das andere Einfallstor in die EU

Momentan sind fast alle Augen auf Afghanistan und der drohenden Flüchtlingswelle nach Europa gerichtet. In der Zwischenzeit gehen die Abholaktionen im Mittelmeer unermüdlich weiter, aber auch die Anlandungen auf Lampedusa, das nachfolgende Video zeigt die Ankunft von 136 illegalen Migranten:

Die „Geo Barents“ hat sich vor dem Hafen Porto Empédocle (Lampedusa) positioniert und wartet auf die Genehmigung für das Einlaufen, um 322 Einreisewillige (davon wurden 189 in tunesischen Hoheitsgewässern aufgefischt) ausschiffen zu können. Unter den 322 Gästen an Bord seien 95 Minderjährige, am Freitag waren es noch 90 (siehe ertes Video oben), bestimmt falsch gezählt, und auch ein zwei Wochen altes Baby. Donnerwetter, kurz nach der Geburt schon auf Reisen.

Erst vor wenigen Tagen brachte die Migrantenfähre „ResQ – People save people“ 166 Versorgungssuchende nach Sizilien, die im Hafen Augusta an Land gehen durften. Im Video sieht man fast nur Männer, aber auch einige Frauen mit Kindern. Immer wieder bemerkenswert, wie die Nachricht über die bevorstehende Einreise die Wehwehchen einfach wegfegen und jubelnd die Handys gezückt werden.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung