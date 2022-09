Ein Beitrag vom WEF lobt, wie „Milliarden“ Menschen die Lockdown-Maßnahmen einhalten

Ein vom Weltwirtschaftsforum veröffentlichter Meinungsartikel lobt, wie „Milliarden“ von Menschen die „Beschränkungen“ befolgt haben, die als Folge der Abriegelung auferlegt wurden, und deutet an, dass sie unter dem Deckmantel der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen dasselbe tun würden.

Der Artikel trägt den Titel „My Carbon“: Ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte“ und wurde von Mridul Kaushik, Mission Director, Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs of India, verfasst.

Das Thema des Artikels ist die Frage, wie die Menschen davon überzeugt werden können, „persönliche Kohlenstoffabgabeprogramme“ zu erfüllen, da derartige Programme bisher weitgehend erfolglos waren.

Kaushik stellt jedoch fest, dass Verbesserungen in der Verfolgungs- und Überwachungstechnologie dazu beitragen, den „politischen Widerstand“ gegen solche Programme zu überwinden.

COVID-19 war der Test für die soziale Verantwortung“, schreibt Kaushik und lobt, dass Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt unvorstellbare Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit auf sich genommen haben“.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Politikstube: Vielen Bürgern ist sicherlich das Zitat „Halt Du sie dumm, ich halt sie arm.“ bekannt – das könnte man noch mit der Zeile „Wir halten sie in Panik.“ ergänzen. Die Masse der Menschen sitzt halt im Hamsterrad gefangen, leicht manipulierbar und gehorsam, unfähig selbst zu denken und sich zu informieren.

