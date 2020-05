Ein Alptraum jagt den nächsten! Seehofer deutet Merkels fünfte Amtszeit an

Die Schreckensmeldungen reißen nicht ab: Hinter den Kulissen wird offenbar über eine erneute Kandidatur Merkels diskutiert, um die Uckermark-Perle wieder auf den Thron zu hieven, Madame Alternativlos hätte Deutschland durch die Corona-Krise strategisch stark geführt.

Die treuen Steigbügelhalter loben Merkel für ihr Krisenmanagement, also für zu spätes reagieren, ein paar Reden zum Bevormunden und zu Beschwichtigungen im TV, jedes Bundesland macht was es will, keine Einreisebeschränkungen für Asylbewerber, die Liste der Fehlleistungen sind lang und das dicke Ende für die Bürger und für die Wirtschaft kommt erst noch, zudem ist Merkel seit Amtsantritt für fast alle Zustände in Deutschland mitverantwortlich – ihre Hinterlassenschaft ist ein Scherbenhaufen.

Nochmal vier Jahre Merkel, da kann man nur hoffen, dass dieses Schicksal Deutschland erspart bleibt, sonst wäre das Land vollends am Ende.

[…] Das vielfach gelobte Vorgehen Angela Merkels in der Corona-Krise führt nach dem Eindruck von Innenminister Horst Seehofer im politischen Berlin zu Diskussionen über eine fünfte Amtszeit der Bundeskanzlerin. „Ich kann nicht bestreiten, dass ich den Gedanken in letzter Zeit öfter gehört habe“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“. Der CSU-Politiker lobte, die frühere CDU-Chefin führe Deutschland „gerade sehr stark durch die Krise“. In der Vergangenheit hatten Seehofer und Merkel zahlreiche Meinungsverschiedenheiten und auch öffentlich darüber gestritten.

Seehofer erklärte nun, er erlebe sowohl im Kabinett als auch im Zusammenspiel mit den Ministerpräsidenten eine „hervorragende Teamarbeit“ und führe das auf die „strategische Führung“ Merkels zurück. „Wir können froh sein, dass wir in dieser Situation eine solche Kanzlerin an der Spitze unseres Landes haben.“ […] Quelle: n-tv.de