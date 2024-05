Edemissen: Elternbrief um Doktorspiele in einer Kita sorgt für Aufregung

Eltern in Edemissen sind empört über einen Elternbrief der Kita Schwalbennest, der eine Diskussion über das Konzept der Einrichtung zur „Körpererfahrung“ ausgelöst hat. Die Peiner Allgemeine berichtete über den Fall. In dem Brief war von „Doktorspielen“ und „Räumen“ zur Erforschung des eigenen Körpers die Rede. Viele Eltern waren schockiert. Ein besorgter Vater äußerte sich besorgt über die Erwähnung von „Doktorspielen“ und „Massagen“ in dem Brief. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung