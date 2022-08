Dystopie Smart City: Eine Zukunft ohne freie Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten

Sind wir alle bald besitzlos und damit glücklich? Geht es nach den Plänen der globalistischen Agenda 2030 und des Great Reset, dann ja! Die Entwicklung hin zur lückenlosen digitalen Überwachung mit Hilfe eines Sozialkredit-Systems nach chinesischem Vorbild nimmt immer konkretere Formen an. Auch hier bei uns läuft die Umsetzung dieser dystopischen Pläne auf Hochtouren – insbesondere was die sogenannter Smart Cities anbelangt. Damit meint man eine Stadt, in der alles totalitär überwach wird, damit man die Bürger konditionieren und kontrollieren kann. AUF1

