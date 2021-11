Durch Schäden wird man klug? Jurastudent berichtet über starke Nebenwirkungen durch Covid-Impfung

Schwere Impfschäden bei Luis Weiss, Jurastudent, 21 Jahre alt, Leistungssportler aus Leidenschaft. Der junge Mann hat starke Nebenwirkungen durch die Covid-Impfung von BioNTech bekommen. Zuvor war er im Januar, laut Aussage im Video, an Corona erkrankt.

Dann, sechs Tage nach der Impfung: „Plötzlich konnte ich nicht mehr gucken, alles war verwischt.“ Er kam ins Krankenhaus. Viele Blutwerte waren extrem durcheinander, sie waren sehr schlecht, obwohl sie immer tiptop waren.

Dann kamen Taubheitsgefühle in Fingern und Zehen. Diese zogen in die Beine. Die Taubheit zog immer höher, bis in mein Gesicht. Ich spürte mich nicht mehr … Neurologe, Kardiologe, Hausarzt, keiner findet etwas. Bis heute kann ich nichts für die Uni machen kann, kein Sport, nichts. Ich kann nichts mehr leisten.

Quelle: corona-blog.de ( Im Bericht ein weiteres Video einer jungen Mutter, die über Nebenwirkungen nach ihrer Impfung schildert)

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung