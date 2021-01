Dunkler Tag für die USA! Alle Einsprüche zurückgewiesen: Kongress bestätigt Sieg von Biden

Der 06.01.2020 wird in die „dunkle“ Geschichte der USA eingehen, trotz massiver Beweise für Wahlfälschung in den Bundesstaaten Arizona, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania und Michigan sowie die Einsprüche von republikanischen Kongressmitgliedern, die zurückgewiesen wurden, hat der Kongress den Demokraten Joe Biden als Wahlsieger und neuen US-Präsidenten bestätigt.

Die Senatsstichwahl in Georgia vom 05.01.2020, wo die gleiche Wahlbetrugs-Nummer (Dominionwahlmaschinen fielen aus und republikanische Wahlbeobachter wurden blockiert) ablief und die zwei republikanischen Senatoren plötzlich massiv an Stimmen verloren, also gezählte Stimmen wurden einfach entfernt, hat für eine Mehrheit der Demokraten im US-Senat gesorgt und damit quasi den Biden-Sieg noch erleichtert.

Die Drahtzieher können aufatmen und feiern, sie haben „Beijing“-Biden auf den Thron gehievt, und die gewünschte Marionette installiert.

Epoch Times:

Der US-Kongress hat den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November formell bestätigt. Biden sei mit den Stimmen von 306 Wahlleuten zum Nachfolger von Donald Trump bestimmt worden, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstagmorgen vor den Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses.

Die vom amtierenden US-Vizepräsident Mike Pence geleitete Zertifizierung der Wahlergebnisse wurde abgeschlossen. Einsprüche von republikanischen Kongressmitgliedern gegen die Stimmen aus Arizona sowie Pennsylvania wurden in beiden Kammern zurückgewiesen.

Das Repräsentantenhaus und der Senat stimmten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags dafür, einen Einspruch gegen Electoral-College-Stimmen für Pennsylvania zurückzuweisen.

Das Repräsentantenhaus stimmte um 3:11 Uhr ET mit 282-138 Stimmen für die Ablehnung des Einspruchs. Um 3:23 Uhr ET kehrten die beiden Kammern zu einer gemeinsamen Sitzung zurück, um die Auszählung der Wahlmännerstimmen fortzusetzen.

