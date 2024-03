Die Lügen der deutschen Polit- und Medienlandschaft sind so dümmlich, die Narrative so durchschaubar und grotesk, dass man sich verwundert die Augen reibt: Wie dumm ist dieses Volk?! Kriegsvorbereitungen in den Schulen, Robert Habecks „Erfolge“ und die Berichterstattung über die russischen Wahlen sind nur drei aktuelle Beispiele. Kommentar Jens Zimmer/InfraRot – Sicht ins Dunkel

