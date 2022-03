Dumm gelaufen? Sanktionen: Russen eröffnen China-Konten

Mit Sanktionen wollen die USA, die EU und andere westliche Staaten Russland in die Knie zwingen. Die russische Wirtschaft soll geschädigt und mit dem Ausschluss von russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift finanziell trockengelegt werden. Doch so einfach könnte das doch nicht gehen.

Russische Unternehmen scheinen auch andere Wege aus den Sanktionen zu finden. So berichtet das “Handelsblatt“, dass 200 bis 300 Unternehmen offenbar an die chinesische Staatsbank, bzw. deren Filiale in Moskau herangetreten sind, um dort Konten zu eröffnen. Ohnehin in China als Handelspartner und Absatzmarkt für Russland schon länger interessant. Mit chinesischen Konten würden dann internationale Transaktionen in Yuan statt in Dollar oder Euro durchgeführt werden.

