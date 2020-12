Düsseldorf: Querdenker entschuldigen sich bei Hooligans und Ultras

Bei der Querdenker Demo in Düsseldorf am 6.12.20 tauchten plötzlich zirca 80 schwarz gekleidete, stabile Ultras auf und mischten sich unters Volk. Die Veranstalter waren irritiert, dachten sie hätten es mit Antifa Störern zu tun. Die Polizei bot bereitwillig ihre Hilfe an, die Antifas zu entfernen. Erleichtert stimmten die Verantalter zu. Zu spät merkten sie das es sich um sympathisierende Ultras handelt die freundlich Gesinnt auf der Veranstaltung waren. Daher Entschuldigung an die Ultras.

