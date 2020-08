Düsseldorf: Demo gegen Polizeigewalt, die keine war, ruft zu Solidarität mit Straftäter Mohamed A. auf!

Experten bewerten den Fall eindeutig: Hier wurde so gehandelt, wie es für diese Ausnahmesituationen gelehrt wird. Das bestätigten schnell auch weitere Aufnahmen. Und man darf eines nicht vergessen: Mohamed A. hat die Polizisten angegriffen, nicht umgekehrt, wie es vor allem von linken Social-Media-Blasen verbreitet wurde.

Die Beamten wurden zu einem asiatischen Restaurant gerufen, nachdem dort mehrere „jugendliche Randalierer“ gewüteten hatten. Aus dem Nichts attackierte der bis dahin unbeteiligte Mohamed A. die Beamten. Wer macht sowas? In diesem Fall kein Unbescholtener.

Wie AfD-Anfragen ergaben, entfielen über 39 Prozent aller Messerattacken in NRW allein auf Angreifer ohne deutsche Staatsangehörigkeit – bei einem Bevölkerungsanteil von gerade einmal 12,8 Prozent! Zählt man Tatverdächtige, deren Vornamen auf einen Migrationshintergrund hindeutet, hinzu, kommt man auf fast 50 Prozent! In anderen Deliktbereichen ist der Anteil sogar noch größer. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, das in sogenannten „Tumultlagen“ mehr als 74 Prozent der Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund haben.