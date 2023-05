Dubioser Brief an Habeck

Oli: In einem Büro der Grünen in Flensburg ist ein Umschlag mit einem unbekannten weißen Pulver eingegangen. Nachdem der an Wirtschaftsminister Habeck adressierte Brief an ein Polizeirevier übergeben wurde, musste die Feuerwehr anrücken, berichtet Welt.de

