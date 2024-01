Druck von Anti-Rechts-Bündnis: Reutlinger Wirt flieht nach Kroatien

Weil er zweimal den Reutlinger AfD-Stammtisch in seinem Restaurant beherbergte, wurde der Gastwirt Dejan Tolic von einem Antifa-nahen Bündnis – unterstützt von SPD, Grünen und der Linken – unter Druck gesetzt. Und zwar so sehr, dass er der Forderung nicht nur nachgab, sondern auch nach Kroatien floh.

Wie das Bündnis – zu dem neben der lokalen Antifa auch „Friday For Future“, die IG Metall, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Reutlinger Kreisverband der Linken gehören – selbst auf ihrer Internetseite beschreibt, konnte man Tolic „weder am Telefon noch per E-Mail davon überzeugen“, der AfD keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung zu stellen. Deshalb hat man sich offenbar entschieden, den Kroaten nicht mehr nur persönlich unter Druck zu setzen, sondern ihn und den Verein SG Reutlingen öffentlich zu diffamieren. Weiterlesen auf Apollo News.net

