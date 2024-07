Drosten warnt vor Vogelgrippe-Pandemie

Virologe Christian Drosten sieht in der Vogelgrippe einen Kandidaten für die nächste Pandemie. Für den Virus gibt es bereits Impfstoffe, die bereits von einigen europäischen Staaten geordert wurden.

Es ist gerade zweieinhalb Jahre her, dass der Virologe Christian Drosten die Corona-Pandemie für beendet erklärte – nun stellt er schon die nächste globale Gesundheitskrise in Aussicht. In einem Interview beim RND äußerte sich Drosten zu möglichen bevorstehenden Pandemien und der Frage, welcher Erreger diese auslösen könnten. Neben dem MERS-Virus, an dem er forsche, nannte der Virologe auch den Erreger H5N1, umgangssprachlich Vogelgrippe genannt. Weiterlesen auf Apollo News.net

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung