Drohung an den Russischen Bär: Biden nennt Putin einen Mörder

Ausgerechnet Joe Biden wirft Russland eine Wahleinmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2020 vor, der russische Bär habe versucht, zugunsten seines Gegners Donald Trump einzugreifen. Als wäre das nicht schon genug Säbelrasseln, droht der demente Platzhalter für Harris auch noch Putin und stimmte im Interview mit ABC zu, dass der russische Präsident ein Mörder sei.

Die Schmierenkomödie „Election 2020“ beruht doch wohl eher auf den Dominion-Wahlmaschinen und den Kisten voller merkwürdiger Briefwahlzetteln, die nachts in die Swing-Staaten befördert und an die Wahlzentren verteilt wurden, sogar tote Wähler sind aus ihren Gräbern extra auferstanden, sodass letztendlich Biden 13 Millionen Stimmen mehr bekommen hat, als es Wahlberechtigte gibt. Das kann nur eine Verschwörungstheorie sein, es muss Putin und seine Geheimdienste gewesen sein, die den Stopp der Auszählung in den Swing-Staaten anordneten, auf Putins Befehl wurden auch die republikanischen Wahlbeobachter aus den Wahlzentren rausgeschmissen, um Trumps Niederlage, dessen Wählerzustimmung ein absolutes Maximum hatte, einzuleiten und Biden ins Weiße Haus zu hieven.

Erinnern wir uns an die Aussage von Biden: „Wir errichteten, denke ich, die umfangreichste und umfassendste Wahlbetrugs-Organisation in der Geschichte der Amerikanischen Politik.“

[…] US-Präsident Joe Biden hat erklärt, dass seine Regierung eine harte Reaktion auf die angebliche russische Wahleinmischung vorbereite. US-amerikanische Sicherheitsbehörden hatten zuvor berichtet, dass Russland versucht habe, in die vergangenen US-Präsidentschaftswahlen zugunsten seines Gegners Donald Trump einzugreifen.

Biden stimmte in einem Interview mit dem Nachrichtensender ABC am Mittwoch der Bezeichnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin als „Mörder“ zu.

Er fügte hinzu, dass er seinen Amtskollegen in Moskau zuvor gewarnt habe, dass die USA möglicherweise Maßnahmen ergreifen werden, wenn sie Beweise für eine russische Einmischung in die Wahl finden. Biden drohte: „Er wird einen Preis zahlen“. […] Mehr auf RT Deutsch

