Dringender Appell eines Blackout-Insiders (Interview R. Jungnischke)

Was gerade auf der Welt abgeht, kann man sich nicht ausdenken. Die Blackout-Gefahr als Summe und Ergebnis aller Entwicklungen wird leider immer noch von der Politik kleingeredet oder gar völlig missachtet. In diesem Interview spricht Dominik Kettner mit Robert Jungnischke darüber, was eigentlich in Deutschland schief läuft, wie nah wir vor komplett dunklen Straßen und kalten Wohnungen sind und vor allem, was man tun könnte, um sich vor dieser Katastrophe zumindest halbwegs vorzubereiten.

4.3 7 Bewertungen Artikel Bewertung