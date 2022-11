Dresden: Bürgerprotest mit großer politischer Bandbreite

Mehr als 20 Gruppen und Organisationen haben am Samstag in Dresden gegen die Regierung demonstriert. Das breite Bündnis vereint die unterschiedlichen Schwerpunkte der Bürgerproteste: Rückabwicklung aller Corona-Zwangsmaßnahmen, Remigration, Frieden mit Russland, die Überwindung des Polit- und Medien-Kartells und die Freilassung aller politischen Gefangenen, besonders des Querdenken-Gründers Michael Ballweg. Dem Aufruf sind mehr als 15.000 Teilnehmer gefolgt. Auch AUF1 war dabei und hat sich in der sächsischen Landeshauptstadt umgehört.

