Dreiste Afghanen-Familie: Ein Bauernhof ist nicht gut genug

Ein bizarrer Fall skrupelloser Asylforderer spielt sich aktuell in den Niederlanden ab. Die Behörden wollten eine afghanische Großfamilie in einem ländlichen Bauernhaus unterbringen. Doch das großzügige Angebot wird von den undankbaren Migranten sogar vor Gericht angefochten.

Die Familie kam als “Schutzsuchende” in die Niederlande, wie “Remix News” berichtet. Die Eltern mit ihren acht Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren wurden aufgenommen. Doch angebliche Not und Schutzsuche waren wohl eher Vorwand statt Grund für die Einreise. Zuerst wurde die Familie in einem Hotel untergebracht. Die Behörden wollten sie dann in einem großen Bauernhaus auf dem Land unterbringen. Was für viele Niederländer ein unverwirklichter Traum bleiben wird, wurde von der afghanischen Familie unverhohlen zurückgewiesen. Die Eltern treiben die Frechheit sogar noch auf die Spitze und ziehen gegen die niederländischen Behörden vor Gericht.

Weiterlesen auf Heimat-Kurier.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung