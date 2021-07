Dreist! Ocean-Viking: Crew hat Rettungs-Pflicht erfüllt, nun „müssen“ die Staaten ihren Teil dazu beitragen

Die „Ocean Viking“ mit 572 Aufgesammelten an Bord sucht einen „sicheren Hafen“ und schippert in Richtung Italien, per moralischer Erpressung und Mitleidstour, die „Geretteten“ leiden unter Erschöpfung und Dehydrierung und unter ihnen seien auch Kinder mit Behinderung, soll eine unverzügliche Ausschiffung auf den Boden Europas erzwungen werden.

Sicher hätte sich ein „sicherer Hafen“ in Nordafrika finden lassen, z.B. Zarzis in Tunesien, also in unmittelbarer Grenznähe, wo mehrheitlich die Migrantenboote starten. Aber es geht nicht nur um „Seenotrettung“ und Erstversorgung, sondern um Beihilfe zur Einwanderung auf illegale Weise, wobei die Fürsorge der NGOs nach dem Transport und der Ausschiffung endet und alle anfallenden Kosten und Probleme den Europäern aufgebürdet werden.

Indirekt drückt der Tweet von SOS MEDITERRANEE GER die ideologische Denkweise für die „Aufnahme“ aus, man hat nur andere Worte gewählt:

[…] 572 Gerettete auf der #OceanViking brauchen dringend einen sicheren Ort, um von Bord zu gehen. Bald gehen uns die vorgepackten Essensrationen aus. Unsere Crew hat ihre rechtliche und menschliche Pflicht zur Rettung erfüllt. Nun müssen die Staaten ihren Teil dazu beitragen. […]

Dreister geht es wohl kaum!

