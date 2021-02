Drei Kinder in Chemnitz von einem Marokkaner sexuell missbraucht

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, soll ein 31-Jähriger am Abend im Stadtteil Helbersdorf an drei 13-jährigen Kindern (zwei Mädchen und ein Junge) in der Fußgängerunterführung Stollberger Straße sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Er soll die drei laut Polizei geküsst und unsittlich berührt haben. „Weiterhin soll er exhibitionistische Handlungen durchgeführt haben. Die Kinder blieben unverletzt“, so ein Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in Tatortnähe gefasst werden.

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilt, handelt es sich bei dem Täter um einen 31-jährigen Marokkaner.

