Die Virologen täuschen uns mit einer unwissenschaftlichen, weil unpräzisen, Sprache! Dr. Sam Bailey erklärt in diesem Video was an der Sprache der Virologen ungenau ist. Das Verständnis über den Sprachgebrauch der Virologen ist einer der Schlüssel für das Ende der Lockdowns. Vielleicht sogar das Ende für jeden „Virus Wahn“.

4 4 Bewertungen Artikel Bewertung